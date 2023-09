Eli Lilly and: Aktie um +0,17% gestiegen – Kursziel bei 516,72 EUR

Die Aktie von Eli Lilly and hat am gestrigen Handelstag eine positive Kursentwicklung von +0,17% verzeichnet. In den vergangenen fünf Tagen ergab sich jedoch ein Trend mit einem Minus von -1,25%. Die Analysten sind jedoch der Meinung, dass die Aktie derzeit unterbewertet ist.

Das mittelfristige Kursziel für Eli Lilly and liegt bei 516,72 EUR. Dies entspricht einem Potenzial von +0,24%, falls diese Prognose zutrifft. Allerdings teilen nicht alle Bankanalysten diese Ansicht angesichts des schwachen Trends in letzter Zeit.

15 Analysten empfehlen aktuell einen Kauf und weitere 5 haben eine optimistische Einstellung zur Eli Lilly and-Aktie und bewerten sie als “Kauf”. Der Großteil (6) zeigt sich neutral und stuft die Wertpapiere als “halten” ein; nur zwei Experten glauben es sei ratsam zu “verkaufen”. Insgesamt betrachtet lassen...