Eli Lilly and: Aktie nicht richtig bewertet - wahres Kursziel bei 488,24 EUR

Am gestrigen Tag konnte Eli Lilly and einen Anstieg von +0,30% im Finanzmarkt verzeichnen. Dies ergab in den vergangenen fünf Handelstagen eine positive Entwicklung von +2,54%. Die Marktstimmung scheint derzeit relativ optimistisch zu sein.

Das mittelfristige Kursziel von Eli Lilly and laut Bankanalysten liegt bei 488,24 EUR. Somit eröffnet die Investition in diese Aktie aktuell ein Potenzial von -1,05%. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung nach dem jüngsten positiven Trend.

Aktuell empfehlen 14 Analysten die Aktie als starken Kauf und weitere 5 sehen sie optimistisch mit einem “Kauf” Rating. Hingegen ist für 6 Experten nur eine neutrale Positionierung möglich (“halten”), während noch zwei Analysten einen Verkauf dieser Aktien befürworten.

Dementsprechend sind etwa +70,37 % der Analysteneinschätzungen...