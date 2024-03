Eli Lilly and Aktie: Der nächste große Wurf!

In den letzten Wochen wurde bei Eli Lilly & keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt. Die Bewertung dieses Kriteriums ist daher "Neutral". Jedoch war eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen feststellbar, was zu einer "Gut"-Bewertung in Bezug auf die Stärke der Diskussion führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Eli Lilly &-Aktie für die letzten 7 Tage liegt bei 64, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch auf 25-Tage-Basis wird die Aktie als weder überkauft noch -verkauft bewertet, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Abweichung des aktuellen Kurses von 754,95 USD zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (573,48 USD) bei +31,64 Prozent liegt. Auf dieser Basis erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (695,37 USD) wird die Aktie mit einem "Gut"-Rating bedacht.

Im Branchenvergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Gesundheitspflege" liegt die Rendite von Eli Lilly & mit 72,1 Prozent deutlich über der Branche, die eine mittlere Rendite von -4,15 Prozent aufweist. Dies führt zu einem weiteren "Gut"-Rating für das Unternehmen.

Zusammenfassend erhält Eli Lilly & aufgrund der genannten Kriterien insgesamt ein "Gut"-Rating für seine Aktien.