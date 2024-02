Eli Lilly and Aktie: Das macht richtig Spaß!

Der Pharmakonzern Eli Lilly & schüttet eine Dividendenrendite von 0,84 % aus, was 1,67 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt von 2,51 % ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" aufgrund des niedrigeren Ertrags.

In den letzten Wochen gab es eine Zunahme positiver Kommentare über Eli Lilly & in den sozialen Medien. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigt eine positive Tendenz, weshalb die Aktie eine "Gut"-Bewertung erhält. Allerdings wird über das Unternehmen weniger diskutiert als normal und die Aufmerksamkeit der Anleger nimmt ab, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie dennoch ein "Gut"-Rating.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Gesundheitspflegesektor hat die Aktie von Eli Lilly & im letzten Jahr eine Rendite von 72,1 Prozent erzielt, was 78,86 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Arzneimittelbranche liegt die Rendite mit 83,87 Prozent über dem Durchschnitt, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI), ein Signal der technischen Analyse, liegt bei Eli Lilly & bei 4,88, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt mit 17,5 im "Gut"-Bereich. Dadurch ergibt sich eine Gesamteinschätzung der Aktie als "Gut".