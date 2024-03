Eli Lilly and Aktie: Das kann sich sehen lassen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit ein guter Anzeiger für überkaufte oder unterkaufte Titel ist. Für die Aktie von Eli Lilly & beträgt der RSI der letzten 7 Tage 29, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 47,54, was bedeutet, dass die Aktie hier weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird das Wertpapier abweichend als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung eine "Gut"-Rating für Eli Lilly &.

Bezogen auf fundamentale Kriterien weist die Aktie von Eli Lilly & ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 82,02 auf, was unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Der Abstand beträgt aktuell 39 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche "Arzneimittel" von 135. Aufgrund des verhältnismäßig niedrigen KGV kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien eine "Gut"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden vor allem positive Meinungen zur Aktie von Eli Lilly & veröffentlicht. Weitergehende Studien zeigen, dass insbesondere "Gut"-Signale abgegeben wurden, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung die Bewertung "Gut".

In Bezug auf die Dividendenpolitik liegt die Dividendenrendite von Eli Lilly & bei 0,84 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die "Arzneimittel"-Branche hat eine Dividendenrendite von 2,7 Prozent, wodurch sich eine Differenz von -1,86 Prozent zur Eli Lilly &-Aktie ergibt. Auf Basis dieses Resultats erhält die Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.