Eli Lilly and Aktie: Das hat keiner kommen sehen und trotzdem freut sich jeder

Die Stimmungslage unter den Anlegern in den sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen größtenteils positiv. Über einen Zeitraum von acht Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an fünf Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen fokussierten sich die Anleger verstärkt auf positive Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Eli Lilly &. Als Resultat wurde die Aktie von der Redaktion als "Gut" bewertet. Statistische Auswertungen großer historischer Datenmengen ergaben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Kaufsignalen. Konkret wurden 8 "Gut"-Signale (bei 0 "Schlecht"-Signal) auf Basis der Kommunikation festgestellt, was zu einer "Gut"-Bewertung dieses Kriteriums führte. Zusammenfassend ergibt sich daher für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

Im Hinblick auf die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der wichtigste Indikator. Das KGV von Eli Lilly & liegt mit einem Wert von 69,94 deutlich unter dem Branchenmittel im Bereich "Arzneimittel" und somit ist die Aktie unterbewertet. Das Branchen-KGV beträgt 104,88, was einen Abstand von 33 Prozent bedeutet. Daraus ergibt sich eine "Gut"-Empfehlung für den Titel.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Wir bewerten nun Eli Lilly & anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSIs auf 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 46,33 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält sie ein "Neutral"-Rating. Der RSI25 für Eli Lilly & auf 25-Tage-Basis liegt bei 36,73, was bedeutet, dass die Aktie auch hier weder überkauft noch überverkauft ist. Somit bekommt die Aktie auch für den RSI25 eine "Neutral"-Bewertung.

Die Analysten haben in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 9 positive, 3 neutrale und 0 negative Einstufungen für die Aktie von Eli Lilly & abgegeben. Daraus ergibt sich langfristig betrachtet eine "Gut"-Einstufung. Kurzfristig liegt eine "Gut"-Einschätzung vor, da es innerhalb eines Monats 1 positive, 0 neutrale und 0 negative Einstufungen gibt. Das Kursziel für die Aktie von Eli Lilly & liegt im Durchschnitt bei 488,5 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von -22,29 Prozent bedeutet. Dies führt zu der Einstufung "Schlecht". Somit ergibt sich insgesamt die Einschätzung "Neutral" basierend auf den Bewertungen der Analysten für die Aktie von Eli Lilly &.

Sollten Eli Lilly and Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich Eli Lilly and jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Eli Lilly and-Analyse.

Eli Lilly and: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...