Eli Lilly and: Aktie hat ein Kursziel von 518,42 EUR

Die Eli Lilly and-Aktie ist nach Angaben von Analysten derzeit unterbewertet. Das wahre Kursziel liegt bei 518,42 EUR und bietet damit ein Abwärtspotenzial von -10,77%.

• Eli Lilly and legt am 13.10.2023 um +0,36% zu.

• Guru-Rating bleibt bei 4,18.

• Bankanalysten prognostizieren mittelfristiges Kursziel bei 518,42 EUR.

Am gestrigen Handelstag stieg die Aktie von Eli Lilly and um +0,36%. Insgesamt hat die Aktie in den vergangenen fünf Tagen eine positive Entwicklung gezeigt und einen Anstieg von +7,16% verzeichnet. Dies deutet darauf hin, dass der Markt derzeit relativ optimistisch für das Unternehmen ist.

Das mittelfristige Kursziel für Eli Lilly and beträgt laut durchschnittlicher Einschätzung der Bankanalysten aktuell 518,42 EUR. Sollten sie Recht behalten, hätten Investoren aktuell eine Chance auf eine Wertsteigerung von...