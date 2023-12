Eli Lilly and Aktie: Der ganz große Wurf!

Die Aktie von Eli Lilly & wurde in verschiedenen Analysen bewertet, um Anlegern eine Orientierung zu bieten. In der technischen Analyse wurde der gleitende Durchschnitt betrachtet, wobei der 200-Tages-Durchschnitt bei 497,24 USD liegt und der letzte Schlusskurs mit 582,92 USD deutlich darüber liegt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 583,95 USD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren ein "Gut"-Rating.

Im Branchenvergleich hat die Aktie von Eli Lilly & im vergangenen Jahr eine Rendite von 55,92 Prozent erzielt, was 39,42 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Arzneimittel" liegt die Aktie 32,37 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien, die in den letzten Wochen überwiegend positiv waren. Auch in den letzten Tagen überwiegen die positiven Themen, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt.

Im fundamentalen Bereich zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Eli Lilly & mit 64,48 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Dies lässt die Aktie als "günstig" erscheinen und führt zu einer "Gut"-Bewertung auf fundamentaler Basis.