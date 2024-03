Eli Lilly and Aktie: Das gab es noch nie!

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen bei Eli Lilly & keine signifikante Veränderung festgestellt werden. Da die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien keine klare Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen zeigte, wird dieses Kriterium als "Neutral" bewertet. Jedoch wurde eine erhöhte Diskussion über das Unternehmen festgestellt, was zu einer Bewertung von "Gut" in Bezug auf die Stärke der Diskussion führt. Insgesamt erhält Eli Lilly & daher für diesen Aspekt eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) der Eli Lilly &-Aktie für die letzten 7 Tage liegt bei 64 und wird daher als "Neutral" bewertet, da die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Der Vergleich mit dem RSI auf 25-Tage-Basis ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung, da auch hier weder eine überkaufte noch -verkaufte Situation vorliegt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Eli Lilly &.

Bei der technischen Analyse ergibt sich eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht, da der aktuelle Kurs der Aktie um 31,64 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs um 8,57 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt liegt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Bei der Dividende ergibt sich eine negative Bewertung, da die Dividendenrendite von 0,84 % deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 1,88 % liegt. Investoren, die in die Aktie von Eli Lilly & investieren, erzielen somit einen geringeren Ertrag. Daher wird die Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht" bewertet.