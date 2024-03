Eli Lilly and Aktie: Das darf sich kein Anleger entgehen lassen!

Von insgesamt 11 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Aktie von Eli Lilly & sind 9 Einstufungen "Gut", 2 "Neutral" und 0 "Schlecht". Das ergibt im Durchschnitt ein "Gut"-Rating für das Wertpapier. Es gab keine Analystenupdates zu Eli Lilly & im letzten Monat. Die durchschnittlichen Kursziele liegen bei 502,78 USD, was bedeutet, dass die Aktie um -35,34 Prozent vom letzten Schlusskurs (777,59 USD) fallen könnte. Die daraus resultierende Empfehlung ist somit "Schlecht". Insgesamt erhält Eli Lilly & also ein "Neutral"-Rating von den Analysten.

In der technischen Analyse wird auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses festgestellt, dass die Eli Lilly & derzeit als "Gut" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 565,18 USD, was bedeutet, dass der Kurs der Aktie (777,59 USD) um +37,58 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage liegt bei 676,65 USD, was einer Abweichung von +14,92 Prozent entspricht. Somit erhält die Aktie insgesamt ein "Gut"-Rating in der technischen Analyse.

Die Dividendenrendite von Eli Lilly & liegt bei 0,84 Prozent, was 1,67 Prozent unter dem Branchendurchschnitt in der "Arzneimittel"-Branche. Daher wird die Aktie im Vergleich als unrentables Investment eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

Im fundamentalen Bereich liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Eli Lilly & bei 69,94, was unter dem Branchendurchschnitt von 127,04 liegt. Daraus ergibt sich eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien, da die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist.