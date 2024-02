Eli Lilly and Aktie: Das darf sich kein Anleger entgehen lassen!

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Eli Lilly &-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 528,05 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 660,43 USD weicht somit um +25,07 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (603,78 USD) liegt mit einem Abweichung von +9,38 Prozent über dem letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Fundamental betrachtet liegt das aktuelle KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Eli Lilly & bei 69,94 und ist damit niedriger als der Branchendurchschnitt von 104,2. Dies führt zu einer Unterbewertung der Aktie auf der Basis fundamentaler Kriterien und einer damit verbundenen "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividende weist Eli Lilly & eine Rendite von 0,84 % auf, während der Branchendurchschnitt für Arzneimittel bei 2,46 % liegt. Die Differenz von 1,62 Prozentpunkten führt zu einer Bewertung als "Schlecht".

Das Sentiment und der Buzz in den sozialen Medien zeigten in den letzten Wochen eine Zunahme negativer Kommentare über Eli Lilly &. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer signalisiert ebenfalls eine negative Tendenz. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion. Die Intensität der Diskussionen rund um die Aktie deutet darauf hin, dass das Unternehmen gerade weniger im Fokus der Anleger steht, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Schlecht"-Rating für die Aktie.