Eli Lilly and Aktie: Das darf nicht wahr sein!

Die Untersuchung der Stimmungsrate und der Diskussionsintensität ergibt folgendes Bild: Die Stimmung der Anleger hat sich im letzten Monat deutlich eingetrübt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Ebenso wurde das Unternehmen weniger diskutiert als zuvor und hat dadurch an Anlegerinteresse verloren, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Arzneimittel) wird Eli Lilly & als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt bei 64,48, was einen Abstand von 38 Prozent zum Branchen-KGV von 104,11 bedeutet. Auf fundamentaler Basis wird daher eine "Gut"-Empfehlung ausgesprochen.

Der Relative Strength-Index (RSI) von Eli Lilly & liegt bei 56,61, was eine Einstufung als "Neutral" ergibt. Der RSI25 beläuft sich auf 55,15, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Eli Lilly & mit 0,76 Prozent 1,73 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Dadurch wird die Aktie als unrentables Investment eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.