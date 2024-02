Eli Lilly and Aktie: Das darf nicht passieren!

Die Aktie von Eli Lilly & hat in Bezug auf die Dividende eine Bewertung von 0,84 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt Arzneimittel (2,46 %) als niedrig eingestuft wird. Dies entspricht einer Differenz von 1,62 Prozentpunkten, was zu einer Gesamteinstufung von "Schlecht" führt.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Bereich "Gesundheitspflege" hat die Aktie von Eli Lilly & im vergangenen Jahr eine Rendite von 72,1 Prozent erzielt, was 76,81 Prozent über dem Branchendurchschnitt (-4,71 Prozent) liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus dem Bereich "Arzneimittel" beträgt -9,82 Prozent, und Eli Lilly & liegt aktuell 81,92 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

Die Analysten haben der Aktie von Eli Lilly & in den letzten zwölf Monaten insgesamt 9 positive, 3 neutrale und keine negativen Bewertungen gegeben, was zu einer langfristigen Einstufung von "Gut" führt. Im letzten Monat gab es 1 positive und keine neutralen oder negativen Empfehlungen, was die kurzfristige Einstufung als "Gut" bestätigt. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 488,5 USD, was einer erwarteten Kursentwicklung von -26,03 Prozent entspricht, was als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich aus der Bewertung der Analysten eine neutrale Einschätzung für die Aktie von Eli Lilly &.

In den letzten Wochen gab es eine Zunahme von negativen Kommentaren über Eli Lilly & in den sozialen Medien, wodurch das Stimmungsbarometer in den roten Bereich geraten ist. Daraus ergibt sich eine "Schlecht"-Bewertung von Seiten der Redaktion. Die Intensität der Diskussionen über die Aktie von Eli Lilly & in den sozialen Medien war im normalen Bereich, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher mit "Schlecht" bewertet.