Eli Lilly and Aktie: Das darf nicht passieren!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Instrument der technischen Analyse, das das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses im Zeitverlauf betrachtet. Der aktuelle Wert des RSI für Eli Lilly & beträgt 36,99, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Wenn der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 45, was ebenfalls auf eine neutrale Einstufung hindeutet. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung basierend auf dem RSI.

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln die Einschätzungen und Stimmungen der Anleger wider. In den letzten beiden Wochen überwiegen dabei die negativen Meinungen, während in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen diskutiert wurden. Dies führt zu einer neutralen Einschätzung des Unternehmens. Darüber hinaus lassen sich fünf Handelssignale erkennen, von denen 5 als gut und keines als schlecht eingestuft wurden. Zusammenfassend wird die Aktie daher als "Gut" bewertet basierend auf der Anlegerstimmung.

Die Dividendenrendite von Eli Lilly & beträgt derzeit 0,76 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2,51 %. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einstufung bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Die Stimmung rund um Eli Lilly & hat sich in den vergangenen Wochen eingetrübt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Zudem wurde eine verringerte Aktivität in den sozialen Medien festgestellt, was auf ein nachlassendes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.