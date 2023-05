Eli Lilly and: Aktie aktuell unterbewertet mit Kursziel bei 355,52 EUR

Die Aktie von Eli Lilly and wird nach Einschätzung der Analysten derzeit nicht angemessen bewertet.

Das wahre Kursziel liegt um -8,79% vom aktuellen Kurs entfernt.

• Am 04.05.2023 verzeichnete Eli Lilly and eine negative Kursentwicklung (-0,41%).

• Das mittelfristige Kursziel von Eli Lilly and beträgt 355,52 EUR.

• Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,08.

Nach einer schwachen Entwicklung in den letzten fünf Handelstagen steht die Aktie momentan bei einem Minus von insgesamt 8,55%. Diese pessimistische Stimmung am Markt hat sicherlich auch die Bankanalysten überrascht.

Aktuell wird das mittelfristige Kursziel für die Aktie auf 355,52 EUR geschätzt und somit ein mögliches Verlustrisiko von -8,79% für Investoren eröffnet. Jedoch ist nicht jeder Analyst dieser Meinung – einige sehen einen Kauf als sinnvoll an und...