Eli Lilly and Aktie: Wie schlimm ist es wirklich?

Für die Aktie Eli Lilly & aus dem Segment "Arzneimittel" wird an der heimatlichen Börse New York am 21.10.2023, 07:08 Uhr, ein Kurs von 590.8 USD geführt.

Diese Aktie haben wir in 8 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Fundamental: Eli Lilly & ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Arzneimittel) aus unserer Sicht unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 70,94 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 2 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 72,58 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Buy"-Empfehlung.

2. Dividende: Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0,76 Prozent und liegt damit 1,67 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Arzneimittel, 2,43). Die Eli Lilly &-Aktie bekommt von der Redaktion für diese Dividendenpolitik deshalb eine "Sell"-Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.

3. Analysteneinschätzung: Analysten haben in den zurückliegenden 12 Monaten für die Eli Lilly & 13 mal die Einschätzung buy, 3 mal die Einschätzung Hold sowie 0 mal das Rating Sell vergeben. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite aus das Rating "Buy". Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Eli Lilly & vor. Schließlich beschäftigen sich die Analysten auch mit dem aktuellen Kurs von 590,8 USD. Auf dieser Basis erwarten sie eine Entwicklung von -23,96 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 449,25 USD. Diese Entwicklung betrachten wir als "Sell"-Einschätzung. Insofern ergibt sich insgesamt für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Hold".