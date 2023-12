Eli Lilly and Aktie: Wie lange soll das noch so gehen?

Eli Lilly & hat in den letzten zwölf Monaten 10 positive, 3 neutrale und keine negativen Bewertungen von Analysten erhalten, was im Durchschnitt einer "Gut"-Bewertung entspricht. Im letzten Monat gab es keine Updates von Analysten zu Eli Lilly &. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 474,58 USD, was im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 598,05 USD, einem möglichen Kursrückgang von -20,64 Prozent entspricht. Dies würde einer "Schlecht"-Empfehlung gleichkommen. Insgesamt erhält die Eli Lilly &-Aktie also eine "Neutral"-Empfehlung von den Analysten.

In der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Eli Lilly & in den letzten Wochen deutlich verschlechtert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt eine verringerte Aktivität der Marktteilnehmer, was auf ein nachlassendes Interesse an der Aktie hindeutet. Daher wird auch dieser Aspekt mit einer "Schlecht"-Bewertung versehen.

Die Dividendenrendite von Eli Lilly & liegt derzeit bei 0,76 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2,51 %. Mit nur 1,75 Prozentpunkten Unterschied wird deshalb auch die Dividende als "Schlecht" eingestuft.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass in den letzten beiden Wochen überwiegend negative Meinungen zu Eli Lilly & dominierten, während in den letzten Tagen hauptsächlich positive Themen aufkamen. Insgesamt ergibt sich daraus eine "Neutral"-Einstufung des Unternehmens. Auf Basis von fünf Handelssignalen wird die Aktie jedoch als "Gut" eingestuft. Zusammenfassend wird Eli Lilly & von der Redaktion als "Neutral" bewertet, wobei die Anlegerstimmung als angemessen eingestuft wird.