Eli Lilly and Aktie: Was DAS für die Zukunft bedeutet

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Eli Lilly & liegt bei 82,02, was unter dem Branchendurchschnitt von 135 liegt. Dies macht die Aktie vergleichsweise günstig und erhält daher eine gute Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Eli Lilly & mit 0,84 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 2,7 Prozent, was zu einer negativen Bewertung der Dividendenpolitik führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Eli Lilly &-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 586,66 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 770,61 USD liegt. Dies bedeutet eine Bewertung der Aktie als positiv. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt eine gute Bewertung.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment zeigt sich, dass Eli Lilly & in den sozialen Medien vor allem positive Meinungen generiert. Die Studien der kommunikativen Tätigkeiten zeigen, dass insgesamt positive Signale abgegeben wurden, was zu einer positiven Gesamtbewertung der Anleger-Stimmung führt.

Insgesamt ergibt sich also eine positive Bewertung der Eli Lilly &-Aktie auf der Grundlage fundamentaler, technischer und sentimentaler Kriterien.