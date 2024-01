Eli Lilly and Aktie: Was bringt die Zukunft?

Die Aktie von Eli Lilly and wird derzeit von Analysten als unterbewertet angesehen, da das wahre Kursziel um -6,17% unter dem aktuellen Kurs liegt.

Aktuelle Kursentwicklung

Am 15.01.2024 verzeichnete Eli Lilly and eine Kurssteigerung von +0,05%. Die Kursprognose für das Unternehmen liegt bei 551,24 EUR, und das aktuelle Guru-Rating beträgt 4,14.

Marktoptimismus

In den letzten fünf Handelstagen verzeichnete Eli Lilly and eine kumulierte Kurssteigerung von +2,84%, was auf eine relativ optimistische Marktsituation hindeutet.

Analystenmeinungen

Die durchschnittliche mittelfristige Kursprognose der Bankanalysten liegt bei 551,24 EUR, was einer potenziellen Rendite von -6,17% entspricht. Obwohl einige Analysten die positive Kursentwicklung unterstützen, gibt es auch abweichende Meinungen. Von insgesamt 15 Analysten wird die Aktie als starker Kauf empfohlen, während 5 Analysten sie als Kauf einstufen. 7 Experten haben eine neutrale Haltung eingenommen und empfehlen, die Aktie zu halten, und 2 Analysten empfehlen, die Aktie zu verkaufen. Insgesamt sind also immer noch 68,97% der Analysten optimistisch in Bezug auf die Aktienentwicklung.

Ausblick

Das positive Stimmungsbild der Analysten wird durch das “Guru-Rating” unterstützt, das derzeit auf einem positiven Niveau liegt, nachdem es zuvor niedriger war.

Insgesamt lässt sich festhalten, dass Eli Lilly and derzeit von Analysten als unterbewertet angesehen wird, obwohl die Meinungen über die zukünftige Kursentwicklung divergieren. Anleger sollten daher die verschiedenen Meinungen sorgfältig abwägen, bevor sie Anlageentscheidungen treffen.

