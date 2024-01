Eli Lilly and Aktie: Was bedeutet das für den Kurs?

Nach Ansicht von Analysten ist die Aktie von Eli Lilly and derzeit unterbewertet. Das wahre Kursziel wird auf -6,97% vom aktuellen Kursniveau geschätzt.

Aktuelle Kursentwicklung

Am 31.01.2024 verzeichnete Eli Lilly and eine Kurssteigerung von +0,59%. Das Kursziel des Unternehmens wird derzeit auf 556,79 EUR geschätzt. Das Guru-Rating bleibt stabil bei 4,18.

Marktoptimismus und Analystenmeinungen

Die letzten fünf Handelstage verliefen insgesamt positiv, mit einem Anstieg von +3,37%. Diese Entwicklung lässt den Markt derzeit relativ optimistisch erscheinen.

Die durchschnittliche Meinung der Bankanalysten deutet auf ein mittelfristiges Kursziel von 556,79 EUR hin. Dies würde Investoren eine potenzielle Rendite von -6,97% ermöglichen. Dennoch sind nicht alle Analysten von dieser Einschätzung überzeugt.

Analystenempfehlungen

Aktuell empfehlen 15 Analysten die Aktie von Eli Lilly and als starken Kauf. Weitere 5 Analysten bewerten das Unternehmen als Kauf, jedoch weniger euphorisch. 6 Experten halten sich neutral und vergeben eine “halten”-Bewertung. Schließlich sind 2 Analysten nach wie vor der Meinung, dass die Aktie verkauft werden sollte. Insgesamt zeigt sich, dass der Anteil der Analysten, die zumindest noch optimistisch sind, bei +71,43% liegt.

Schlussfolgerung

Zusätzlich zur positiven Analystenempfehlung wird das bewährte Trend-Indikator “Guru-Rating” als weiterer Hinweis auf die Attraktivität der Aktie herangezogen. Dieser Indikator lag zuvor bei “Guru-Rating ALT”.

Insgesamt ergibt sich also ein relativ optimistisches Bild der aktuellen Aktienbewertung von Eli Lilly and, trotz der unterschiedlichen Meinungen der Analysten.

Kaufen, halten oder verkaufen - Ihre Eli Lilly and-Analyse von 31.01. liefert die Antwort:

Wie wird sich Eli Lilly and jetzt weiter entwickeln? Ist ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Eli Lilly and Aktie

Eli Lilly and: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...