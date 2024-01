Eli Lilly and Aktie: Was bedeutet das für den Kurs?"

Die Aktie von Eli Lilly and wird derzeit von Analysten als nicht richtig bewertet angesehen. Das wahre Kursziel wird um -2,57% unter dem aktuellen Kursniveau eingeschätzt.

Aktuelle Kursentwicklung

Am 08.01.2024 verzeichnete Eli Lilly and einen Kursanstieg von +0,15%. Das Kursziel des Unternehmens wird auf 551,48 EUR festgelegt, und das Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,14.

Marktstimmung und Analystenmeinungen

Die Kursentwicklung der letzten fünf Handelstage, was einer vollständigen Handelswoche entspricht, ergab einen Anstieg von +4,60%. Dies deutet darauf hin, dass der Markt derzeit vergleichsweise optimistisch eingestellt ist.

Analysten in Bankhäusern zeigen sich eindeutig von der Entwicklung beeindruckt. Das aktuelle Kursziel von 551,48 EUR wird von Bankanalysten als mittelfristiges Ziel angesehen. Dies impliziert einen potenziellen Verlust von -2,57% für Investoren, sofern sich die Einschätzung der Analysten bewahrheitet. Trotz des positiven Trends in der jüngsten Kursentwicklung sind nicht alle Analysten dieser Einschätzung.

Expertenmeinungen im Überblick

Derzeit sind 15 Analysten der Meinung, dass die Aktie von Eli Lilly and als starker Kauf angesehen werden sollte. Vier Analysten teilen diese optimistische Einschätzung und bewerten die Aktie als “Kauf”. Sieben Experten haben eine neutrale Position eingenommen und vergeben die Bewertung “halten”. Zwei Analysten sind nach wie vor der Ansicht, dass die Aktie einen “Verkauf” darstellt.

Demnach liegt der Anteil der Analysten, die zumindest noch optimistisch sind, bei +67,86%.

Abschließende Einschätzung

Das positive Stimmungsbild wird zusätzlich durch den bewährten Trend-Indikator “Guru-Rating” unterstützt, welcher zuvor bei “Guru-Rating ALT” lag. Dies könnte darauf hindeuten, dass Eli Lilly and weiterhin eine vielversprechende Investitionsmöglichkeit darstellt, obwohl die Meinungen der Analysten geteilt sind.

