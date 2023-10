Eli Lilly and Aktie: Warnung inmitten des Jubels!

Für die Aktie Eli Lilly & stehen per 30.09.2023, 11:00 Uhr 544.45 USD an der Heimatbörse New York zu Buche. Eli Lilly & zählt zum Segment "Arzneimittel".

Nach einem bewährten Schema haben wir Eli Lilly & auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 8 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die Eli Lilly &-Aktie aktuell mit "Buy" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 13 "Buy"-, 3 "Hold"- und 0 "Sell"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Eli Lilly & vor. Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (449,25 USD) hat das Wertpapier ein Abwärtspotential von -17,49 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 544,45 USD), was einer "Sell"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Eli Lilly & eine "Hold"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

2. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 70,41 und liegt mit 23 Prozent über dem Branchendurchschnitt (Branche: Arzneimittel) von 57,05. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht überbewertet. Deshalb erhält Eli Lilly & auf dieser Stufe eine "Sell"-Bewertung.

3. Relative Strength Index: Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der Eli Lilly & ein Hold-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Eli Lilly &-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 93,8, was eine "Sell"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 53,3, der für diesen Zeitraum eine "Hold"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Sell" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.