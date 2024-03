Eli Lilly and Aktie: Unfassbar! Sensationelle Entwicklung!

Die Eli Lilly &-Aktie hat in den letzten zwölf Monaten von 11 Analystenbewertungen erhalten, wovon 9 als "Gut", 2 als "Neutral" und keine als "Schlecht" eingestuft wurden. Dadurch ergibt sich im Durchschnitt eine "Gut"-Rating für das Wertpapier. Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates zu Eli Lilly &. Basierend auf den abgegebenen Kurszielen ergibt sich ein Durchschnitt von 502,78 USD, was bedeutet, dass die Aktie um -33,29 Prozent vom letzten Schlusskurs (753,68 USD) fallen könnte. Die daraus resultierende Empfehlung ist daher "Schlecht". Insgesamt erhalten Eli Lilly & somit von den Analysten eine "Neutral"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde überwiegend positiv über Eli Lilly & diskutiert, jedoch haben sich die Anleger in den letzten ein, zwei Tagen vermehrt für negative Themen interessiert. Basierend auf diesen Informationen erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung. Automatische Analysen der Kommunikation haben ergeben, dass in letzter Zeit hauptsächlich positive Signale im Vordergrund standen, wodurch Eli Lilly & insgesamt eine "Gut"-Bewertung im Anleger-Stimmungsbarometer erhält.

In Bezug auf die Dividende weist Eli Lilly & derzeit ein Verhältnis von 0 auf, was zu einer negativen Differenz von -1,68 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt bei Arzneimittelunternehmen führt. Unsere Analysten bewerten daher die Dividendenpolitik des Unternehmens heute als "Schlecht".

Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Eli Lilly & beträgt derzeit 69,94, was 39 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Arzneimittel) von 114 liegt. Aus dieser Perspektive wird die Aktie als unterbewertet eingestuft, wodurch Eli Lilly & auf dieser Stufe eine "Gut"-Bewertung erhält.