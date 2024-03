Eli Lilly and Aktie: So kann es weitergehen!

Die Aktie von Eli Lilly & wurde in Bezug auf die Dividende mit 0,84 % bewertet, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt Arzneimittel (2,72 %) als niedrig angesehen wird. Dies ergibt eine Differenz von 1,88 Prozentpunkten und führt zu einer aktuellen Einstufung als "Schlecht".

In der technischen Analyse hat der gleitende Durchschnittskurs der Aktie mittlerweile 576,8 USD erreicht, während der aktuelle Kurs bei 760,73 USD liegt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei +31,89 Prozent liegt, was als "Gut" bewertet wird. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 702,24 USD, was einer Distanz von +8,33 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Somit erhält die Aktie insgesamt die Bewertung "Gut".

Der Relative Strength-Index (RSI) der Aktie liegt bei 61,28, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 43,48 und bestätigt ebenfalls eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt wird die Gesamteinschätzung somit als "Neutral" eingestuft.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Gesundheitspflege") hat die Aktie von Eli Lilly & im vergangenen Jahr eine Rendite von 72,1 Prozent erzielt, was 76,8 Prozent über dem Durchschnitt liegt (-4,7 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Arzneimittel" beträgt -2,14 Prozent, und Eli Lilly & liegt aktuell 74,24 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.