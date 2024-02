Eli Lilly and Aktie: So gut, wie seit langer Zeit nicht!

Die technische Analyse der Eli Lilly &-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage bei 534,5 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 725,38 USD weicht somit um +35,71 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet wird. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (613,59 USD) liegt über dem letzten Schlusskurs (+18,22 Prozent), was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Eli Lilly &-Aktie in der einfachen Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Im Hinblick auf die fundamentale Analyse gilt die Aktie von Eli Lilly & als unterbewertet, basierend auf dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV), das mit 69,94 insgesamt 33 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt im Segment "Arzneimittel" (104,43). Aus fundamentaler Sicht wird die Aktie daher ebenfalls als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) der Eli Lilly &-Aktie liegt bei 1,44, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch der RSI25 beläuft sich auf 16,16, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Gut" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Gut".

Im Bereich Sentiment und Buzz zeigt sich jedoch eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Negativen in den letzten Wochen. Dies führt zu einer Bewertung mit "Schlecht". Hingegen war eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen feststellbar, was mit einer "Gut"-Bewertung honoriert wird. Zusammengefasst erhält Eli Lilly & für diese Stufe daher ein Gesamtrating von "Schlecht".