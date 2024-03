Eli Lilly and Aktie: Neue Entwicklungen sorgen für Aufregung am Markt!

Die Aktie von Eli Lilly and wird von Analysten als derzeit unterbewertet angesehen. Das wahre Kursziel liegt laut ihrer Einschätzung um -20,03% unter dem aktuellen Kurs.

Aktuelle Kursentwicklung

Am 29.02.2024 verzeichnete die Aktie von Eli Lilly and eine Kursentwicklung von -0,38%. Die Gesamtentwicklung der vergangenen fünf Handelstage sowie einer vollständigen Handelswoche summiert sich auf -1,92%. Diese Zahlen deuten auf eine derzeit eher pessimistische Marktsituation hin.

Einschätzungen der Bankanalysten

Die durchschnittliche Einschätzung der Bankanalysten bezüglich des mittelfristigen Kursziels für die Aktie von Eli Lilly and liegt bei 557,40 EUR, was einem potenziellen Kursrisiko von -20,03% entspricht. Allerdings sind nicht alle Analysten dieser Meinung, da einige von ihnen die Aktie als starken Kauf bewerten, während andere sie lediglich als “halten” oder sogar als “Verkauf” einstufen.

Positives Guru-Rating

Trotz der unterschiedlichen Einschätzungen der Analysten liegt der Anteil derer, die zumindest noch optimistisch sind, bei beachtlichen +71,43%. Dies spiegelt sich auch im “Guru-Rating” wider, das weiterhin stabil bei 4,18 bleibt.

Insgesamt lässt sich festhalten, dass die Aktie von Eli Lilly and derzeit kontrovers bewertet wird, wobei die Mehrheit der Analysten Potenzial in der Aktie sieht, während einige von ihnen eine vorsichtigere Haltung einnehmen.

