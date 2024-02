Eli Lilly and Aktie: Jubelschreie!

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Eli Lilly & neutral eingestuft wird. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7 für sieben Tage beträgt 4,95, was als "Gut" eingestuft wird, während der RSI25 für 25 Tage bei 16,33 liegt und ebenfalls eine "Gut"-Einstufung erhält. Insgesamt ergibt sich somit ein "Gut"-Rating auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Im Vergleich zur "Arzneimittel"-Branche hat die Aktie von Eli Lilly & in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von 82,95 Prozent gezeigt, während der "Gesundheitspflege"-Sektor um 78,19 Prozent überdurchschnittlich performte. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse wird deutlich, dass der aktuelle Kurs von 757,78 USD der Eli Lilly &-Aktie um 39,02 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage zeigt mit einem Wert von 632,3 USD eine positive Abweichung von 19,85 Prozent und erhält daher ebenfalls ein "Gut"-Rating. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer überwiegend positiv gegenüber Eli Lilly & eingestellt sind. In den letzten Tagen gab es acht positive und fünf negative Tage, wobei an einem Tag keine eindeutige Richtung erkennbar war. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch hauptsächlich negativ, was zu einer "Neutral"-Einschätzung auf der Basis der Stimmungsanalyse führt. Dennoch haben die Optimierungsprogramme in der gleichen Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrzahl in die "Gut"-Richtung zeigte. Die Häufung der Kaufsignale führt zu einer "Gut" Bewertung für dieses Kriterium. Insgesamt erhält Eli Lilly & von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.