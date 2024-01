Eli Lilly and Aktie: Jubelschreie!

Einschätzung von Eli Lilly & Aktie

Die Kommunikation im Internet spielt eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. Bei der Analyse von Eli Lilly & zeigte sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum ebenfalls unverändert, was zu einer weiteren neutralen Bewertung führt.

Verglichen mit dem Branchen-Durchschnitt (Arzneimittel) wird die Aktie von Eli Lilly & als unterbewertet angesehen. Dies zeigt sich anhand des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) von 69,94 im Vergleich zum Branchen-KGV von 104,27, was zu einer "Gut"-Empfehlung auf fundamentaler Basis führt.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls neutral, da in den sozialen Medien weder positive noch negative Meinungen veröffentlicht wurden. Dennoch wurden in den vergangenen Tagen hauptsächlich positive Themen rund um Eli Lilly & diskutiert, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Schlusskurs der Eli Lilly &-Aktie sowohl über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage als auch über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Aktie mit einem "Gut"-Rating auf Basis der einfachen Charttechnik.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale bis positive Einschätzung von Eli Lilly & aufgrund der Kommunikation im Internet, der fundamentalen Bewertung, des Anleger-Sentiments und der technischen Analyse.