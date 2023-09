Eli Lilly and Aktie: Jetzt aber!

Für die Aktie Eli Lilly & stehen per 18.09.2023, 19:34 Uhr 572.67 USD an der Heimatbörse New York zu Buche. Eli Lilly & zählt zum Segment "Arzneimittel".

Die Aussichten für Eli Lilly & haben wir anhand 8 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Technische Analyse: Der aktuelle Kurs der Eli Lilly & von 575,66 USD ist mit +40 Prozent Entfernung vom GD200 (411,19 USD) aus Sicht der charttechnischen Bewertung ein "Buy"-Signal. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 510,46 USD auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein "Buy"-Signal vorliegt, da der Abstand +12,77 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der Eli Lilly &-Aktie als "Buy" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

2. Dividende: Eli Lilly & schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Arzneimittel auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 0,98 % und somit 1,4 Prozentpunkte weniger als die im Mittel üblichen 2,38 % aus. Der Ertrag ist somit niedriger und führt zur Einstufung "Sell".

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 77,34 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Gesundheitspflege") liegt Eli Lilly & damit 63,25 Prozent unter dem Durchschnitt (140,59 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Arzneimittel" beträgt 160,68 Prozent. Eli Lilly & liegt aktuell 83,35 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Sell".