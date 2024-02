Eli Lilly and Aktie: Hervorragende Nachrichten für Investoren!

Das Internet hat einen großen Einfluss auf die Stimmung und die Diskussionen über Aktien in den sozialen Medien können die Einschätzungen für Aktien beeinflussen. In Bezug auf Eli Lilly & wurde eine unterdurchschnittliche Aktivität in den Diskussionen gemessen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führte. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls negativ, was zu einem insgesamt "Schlecht"-Ergebnis führte.

In fundamentalen Aspekten liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 69, was bedeutet, dass die Aktie derzeit unterbewertet ist und daher als "Gut" eingestuft wird.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Eli Lilly &-Aktie zeigt einen Wert von 37, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der Vergleich mit dem RSI auf 25-Tage-Basis ergibt jedoch eine überverkaufte Bewertung und damit ein "Gut"-Rating. Insgesamt ergibt sich also nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Eli Lilly &.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Eli Lilly &-Aktie für die letzten 200 Handelstage aktuell bei 548,46 USD liegt, was einer Abweichung von +37,78 Prozent und einer "Gut"-Bewertung entspricht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen ergibt eine "Gut"-Bewertung aufgrund einer Abweichung von +18,16 Prozent. Somit erhält die Eli Lilly &-Aktie insgesamt ein "Gut"-Rating basierend auf der technischen Analyse.