Eli Lilly and Aktie: Hammer-Nachricht!

In den letzten zwei Wochen wurde die Aktie von Eli Lilly & hauptsächlich von Privatanlegern in sozialen Medien positiv bewertet. Dies ergibt sich aus der Auswertung verschiedener Kommentare und Beiträge, die sich in diesem Zeitraum mit dem Unternehmen befasst haben. Auch die überwiegend positiven Themen, die in den letzten Tagen rund um die Aktie diskutiert wurden, tragen zu dieser Einschätzung bei. Insgesamt herrscht daher eine positive Anleger-Stimmung, die als "Gut" eingestuft wird. Darüber hinaus wurden 7 positive Signale und keine negativen Signale herausgefiltert, was zu einer "Gut" Empfehlung führt.

Die Analystenbewertungen der letzten zwölf Monate zeigen, dass von insgesamt 13 Bewertungen 10 als "Gut", 3 als "Neutral" und keine als "Schlecht" eingestuft wurden. Auch die durchschnittliche Empfehlung der Analysten aus dem letzten Monat ist "Gut". Das durchschnittliche Kursziel beträgt 480,45 USD, was einem Abwärtspotenzial von -17,58 Prozent entspricht. Daher wird für diesen Punkt der Analyse eine "Neutral"-Bewertung vergeben.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt, dass Eli Lilly & weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird das Wertpapier in diesem Bereich als "Neutral" eingestuft.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnittskurs als "Gut" bewertet, da der GD200 des Wertes bei 497,24 USD liegt und der Kurs der Aktie bei 582,92 USD um +17,23 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Der GD50 der vergangenen 50 Tage ergibt einen Wert von 583,95 USD, was einer Abweichung von -0,18 Prozent entspricht und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird das Wertpapier daher als "Gut" bewertet.