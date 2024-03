Eli Lilly and Aktie: Hammer Entwicklung!

In den letzten zwölf Monaten haben Analysten insgesamt 9 positive, 2 neutrale und 0 negative Einschätzungen zu Eli Lilly & abgegeben, was einem durchschnittlichen "Gut"-Rating entspricht. Im Vergleich dazu liegen keine aktualisierten Einschätzungen aus dem letzten Monat vor. Das durchschnittliche Kursziel basierend auf den Analystenmeinungen beträgt 502,78 USD. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie um -35,55 Prozent fallen könnte, ausgehend vom letzten Schlusskurs von 780,16 USD, was einer "Schlecht"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält die Aktie eine "Neutral"-Empfehlung von Analysten.

Die Diskussion in den sozialen Medien spiegelt eine überwiegend negative Haltung der Marktteilnehmer gegenüber Eli Lilly & wider. In den letzten Tagen gab es vier positive und sechs negative Tage, während an vier Tagen keine klare Richtung erkennbar war. Aktuelle Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls größtenteils negativ, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung basierend auf der Stimmungsanalyse führt. Die Optimierungsprogramme haben in derselben Zeit mehrere Kaufsignale berechnet, was zu einer "Gut"-Bewertung in Bezug auf die Anlegerstimmung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Relative Strength-Index (RSI) der Aktie bei 38,72 liegt, was als "Neutral" eingestuft wird. Beim RSI25, der die relative Bewegung der letzten 25 Tage betrachtet, ergibt sich ein Wert von 26, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und daher eine "Gut"-Einstufung für die Aktie bedeutet. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Gut"-Einstufung basierend auf dem RSI-Signal.

Im Branchenvergleich hat Eli Lilly & in den letzten 12 Monaten eine Performance von 72,1 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Arzneimittel"-Branche im Durchschnitt um -4,75 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +76,85 Prozent für Eli Lilly & in diesem Sektor. Im "Gesundheitspflege"-Sektor lag die Rendite bei -1,38 Prozent, wobei Eli Lilly & 73,49 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.