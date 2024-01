Eli Lilly and Aktie: Es geht auch anders!

Die Stimmung unter den Anlegern bezüglich Eli Lilly & ist derzeit besonders negativ, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. In den letzten beiden Wochen dominierten dabei vor allem negative Themen, was zu einer insgesamt schlechten Bewertung des Unternehmens führt. Die Analyse von Handelssignalen aus den sozialen Medien ergab jedoch 8 positive Signale und keine negativen Signale, was zu einer neutralen Einschätzung der Anleger-Stimmung führt.

Auf fundamentaler Ebene wird die Aktie im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt als unterbewertet angesehen, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 69,94 einen Abstand von 33 Prozent zum Branchen-KGV von 104,74 aufweist.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Die Stärke der Diskussion über das Unternehmen nahm jedoch ab, was zu einer schlechten Bewertung in diesem Bereich führt.

In der technischen Analyse wird die Eli Lilly &-Aktie positiv bewertet, da der aktuelle Kurs einen positiven Abstand von 21,15 Prozent zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage aufweist. Auf der Analysebasis der letzten 50 Handelstage erhält das Unternehmen jedoch eine neutrale Bewertung.

Insgesamt erhält Eli Lilly & gemäß der einfachen Charttechnik ein positives Rating.