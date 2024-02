Eli Lilly and Aktie: Es fehlt nicht mehr viel!

Die Eli Lilly &-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 548,46 USD verzeichnet, was einer positiven Abweichung von +37,78 Prozent entspricht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 639,51 USD über dem letzten Schlusskurs, was einer Abweichung von +18,16 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Analysten schätzen die Aktie von Eli Lilly & auf langfristiger Basis als "Gut" ein, da neun von 18 Analysten sie positiv bewerten, während zwei neutral und keiner negativ ausfällt. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 502,78 USD, was einer negativen Erwartung von -33,47 Prozent entspricht. Daraus ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Zudem wurden 4 positive und keine negativen Signale herausgefiltert, was ebenfalls zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Eli Lilly &-Aktie gibt eine "Neutral"-Bewertung an, da sie weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI auf 25-Tage-Basis zeigt jedoch eine positive Abweichung, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Gut"-Bewertung für die Eli Lilly &-Aktie basierend auf dem RSI.