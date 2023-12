Eli Lilly and Aktie: Enormes Potenzial ....

Die technische Analyse der Aktie von Eli Lilly & zeigt, dass der aktuelle Kurs von 570,39 USD einen Abstand von +15,88 Prozent vom GD200 (492,22 USD) hat, was ein "Gut"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 586,09 USD, was zu einem "Neutral"-Signal führt, da der Abstand -2,68 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Aktienkurs von Eli Lilly & als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Auf langfristiger Basis wird die Aktie von Eli Lilly & von Analysten als "Gut"-Titel eingeschätzt. Von insgesamt 18 Analysten, die ihre Bewertungen abgegeben haben, wurden 10 als gut, 3 als neutral und 0 als schlecht bewertet. Auch die durchschnittliche Empfehlung der Analysten aus dem letzten Monat ist "Gut". Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 480,45 USD, was einer Erwartung von -15,77 Prozent entspricht.

Im Vergleich zur "Arzneimittel"-Branche hat Eli Lilly & in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +35,12 Prozent erzielt, da die durchschnittliche Performance in der Branche bei 20,79 Prozent lag. Auch im Vergleich zum "Gesundheitspflege"-Sektor konnte Eli Lilly & mit einer Performance von 55,92 Prozent eine Überperformance von 42,86 Prozent erzielen, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Aktie von Eli Lilly & liegt bei 79,32, was zu einer Einstufung von "Schlecht" führt. Der RSI25, der auf einen Zeitraum von 25 Tagen basiert, führt zu einer "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung von "Schlecht" gemäß der technischen Analyse.

