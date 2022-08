Eli Lilly and Aktie: Einfach nur Spitze!

An der Börse New York notiert die Aktie Eli Lilly & am 24.08.2022, 19:44 Uhr, mit dem Kurs von 318.88 USD. Die Aktie der Eli Lilly & wird dem Segment "Arzneimittel" zugeordnet.

Auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Eli Lilly & entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Sentiment und Buzz: Zu den weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Unter diesem Gesichtspunkt hat die Aktie von Eli Lilly & für die vergangenen Monate folgendes Bild abgegeben: Die Diskussionsintensität, die sich vor allem durch die Häufigkeit der Wortbeiträge zeigt, hat dabei nur schwache Aktivität im Netz hervorgebracht. Daher erhält Eli Lilly & für diesen Faktor die Einschätzung "Sell". Die sogenannte Rate der Stimmungsänderung zeigt indes kaum Änderungen. Dies ist gleichbedeutend mit einer "Hold"-Einstufung. Damit ist Eli Lilly & insgesamt ein "Sell"-Wert.

2. Analysteneinschätzung: Für die Eli Lilly & sieht es nach Meinung der Analysten, die in den vergangenen 12 Monaten eine Empfehlung ausgesprochen haben, wie folgt aus: Insgesamt ergibt sich ein "Buy", da 15 Buc, 3 Hold, 0 Sell-Einstufungen vorliegen. In Reports jüngeren Datums kommen die Analysten im Schnitt zur gleichen Beurteilung - unterm Strich ist das Rating für das Eli Lilly &-Wertpapier aus dem letzten Monat "Buy" (1 Buy, 0 Hold, 0 Sell). Interessant ist das Kursziel der Analysten für die Eli Lilly &. Im Durchschnitt liegt dies in Höhe von 310,41 USD. Das bedeutet, der Aktienkurs wird sich demnach um -1,49 Prozent entwickeln, da der Kurs zuletzt bei 315,1 USD notierte. Dafür gibt es das Rating "Hold". Die Analysten-Untersuchung führt daher insgesamt zur Einstufung "Buy".

3. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der Eli Lilly & beläuft sich mittlerweile auf 282,93 USD. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 315,1 USD erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +11,37 Prozent und führt zur Bewertung "Buy". Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 316,92 USD. Somit ist die Aktie mit -0,57 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein "Hold". Damit vergeben wir die Gesamtnote "Buy".