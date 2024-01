Eli Lilly and Aktie: Dass es tatsächlich NOCH besser werden könnte …

Weitere Suchergebnisse zu "Flex":

Eli Lilly & wird im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Arzneimittel) als unterbewertet angesehen, mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 69,94, was einem Abstand von 33 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 104,74 entspricht. Auf fundamentaler Basis ergibt sich daher eine "Gut"-Empfehlung.

Die Anleger-Stimmung bei Eli Lilly & ist insgesamt besonders negativ, wie aus den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien hervorgeht. Insbesondere in den letzten Tagen dominierten negative Themen die Diskussionen, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einschätzung führt. Jedoch zeigen Analyseergebnisse aus den sozialen Medien 8 positive Signale und keine negativen, was zu einer "Gut"-Empfehlung auf dieser Ebene führt. Die Gesamteinschätzung der Anleger-Stimmung fällt daher auf "Neutral".

In den letzten Wochen konnte keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Eli Lilly & festgestellt werden. Auch die Stärke der Diskussion zeigte eine abnehmende Aufmerksamkeit, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird das Sentiment und Buzz daher als "Neutral" bewertet.

Hinsichtlich des Branchenvergleichs konnte die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 72,1 Prozent erzielen, was 66,88 Prozent über dem Durchschnitt im Sektor "Gesundheitspflege" liegt. Im Vergleich zur durchschnittlichen jährlichen Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Arzneimittel" liegt Eli Lilly & aktuell um 71,22 Prozent darüber. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Gut" bewertet.