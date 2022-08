Eli Lilly and Aktie: Da kann man verrückt werden!

Eli Lilly & weist am 23.08.2022, 05:11 Uhr einen Kurs von 323.1 USD an der Börse New York auf. Das Unternehmen wird unter "Arzneimittel" geführt.

Wie Eli Lilly & derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 8 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Sentiment und Buzz: Zu den weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Unter diesem Gesichtspunkt hat die Aktie von Eli Lilly & für die vergangenen Monate folgendes Bild abgegeben: Die Diskussionsintensität, die sich vor allem durch die Häufigkeit der Wortbeiträge zeigt, hat dabei die übliche Aktivität im Netz hervorgebracht. Daher erhält Eli Lilly & für diesen Faktor die Einschätzung "Hold". Die sogenannte Rate der Stimmungsänderung zeigt indes kaum Änderungen. Dies ist gleichbedeutend mit einer "Hold"-Einstufung. Damit ist Eli Lilly & insgesamt ein "Hold"-Wert.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Eli Lilly & erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 20,82 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Arzneimittel"-Branche sind im Durchschnitt um 26,39 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -5,57 Prozent im Branchenvergleich für Eli Lilly & bedeutet. Der "Gesundheitspflege"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 26,23 Prozent im letzten Jahr. Eli Lilly & lag 5,41 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

3. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die Eli Lilly &-Aktie aktuell mit "Buy" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 15 "Buy"-, 3 "Hold"- und 0 "Sell"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Der Blick auf den zurückliegenden Monat verrät. 1 Buy, 0 Hold- und 0 Sell-Empfehlungen liegen aus der jüngsten Zeit vor. Damit gilt die Aktie kurzfristig aus institutioneller Sicht als "Buy"-Titel. Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (310,41 USD) hat das Wertpapier ein Abwärtspotential von -3,93 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 323,1 USD), was einer "Hold"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Eli Lilly & eine "Buy"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.