Eli Lilly and Aktie: Bullen, ihr könnte euch freuen!

Die Aktie von Eli Lilly & weist derzeit eine Dividendenrendite von 0,84 % auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt ("Arzneimittel") von 2,49 % als niedrig eingestuft wird. Die Differenz von 1,65 Prozentpunkten führt zu einer Bewertung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Die Stimmung in den sozialen Medien bezüglich Eli Lilly & war in den letzten Tagen größtenteils positiv. Es gab insgesamt 11 positive und drei negative Tage, und auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Eli Lilly & eine "Gut"-Einschätzung. Zudem haben Optimierungsprogramme in der gleichen Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrzahl in die "Gut"-Richtung zeigte. Die Häufung der Kaufsignale führt ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung für dieses Kriterium, sodass Eli Lilly & insgesamt von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating erhält.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Eli Lilly &-Aktie mit 735,68 USD +37,19 Prozent über dem GD200 (536,26 USD) liegt, was als "Gut"-Signal bewertet wird. Auch der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, zeigt mit einem Kurs von 616,48 USD einen Abstand von +19,34 Prozent, was erneut als "Gut"-Signal eingestuft wird. Insgesamt wird der Kurs der Eli Lilly &-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Gesundheitspflege") hat die Aktie von Eli Lilly & im vergangenen Jahr eine Rendite von 72,1 Prozent erzielt, was 77,46 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Branchenvergleich mit "Arzneimittel"-Aktien liegt Eli Lilly & aktuell 82,41 Prozent über der mittleren jährlichen Rendite. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.