Eli Lilly and Aktie: Bullen, ihr könnte euch freuen!

Der Aktienkurs von Eli Lilly & konnte in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 72,1 Prozent erzielen. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Arzneimittel"-Branche im Durchschnitt um -9,32 Prozent gefallen, was eine Outperformance von +81,43 Prozent für Eli Lilly & bedeutet. Auch im "Gesundheitspflege"-Sektor konnte das Unternehmen eine überdurchschnittliche Rendite von 74,66 Prozent erzielen. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen erhält Eli Lilly & ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Eli Lilly & derzeit bei 523,88 USD verläuft. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut", da der Aktienkurs selbst bei 645 USD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von +23,12 Prozent aufgebaut hat. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage liegt Eli Lilly & mit einem Niveau von 600,33 USD um +7,44 Prozent über diesem Wert, was ebenfalls zu einem "Gut"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Gut"-Befund auf Basis der beiden Zeiträume.

Bei der Betrachtung des Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt sich, dass Eli Lilly & aktuell überverkauft ist. Der RSI7 liegt bei 20,1 Punkten und der RSI25 bei 23,39 Punkten, was zu einer "Gut"-Bewertung in diesem Bereich führt.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Eli Lilly & derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Arzneimittel. Mit einer Differenz von 1,62 Prozentpunkten (0,84 % gegenüber 2,46 %) erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".