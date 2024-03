Eli Lilly and Aktie: Bestätigung für den Knaller!

Der Relative Strength Index, oder RSI, ist ein beliebter Indikator, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Er misst das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen und wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tage als RSI25) normiert. Für Eli Lilly & liegt der RSI bei 41,61, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25 beträgt 19,96, was eine Bewertung als "Gut" für 25 Tage ergibt und insgesamt zu einem Rating "Gut" führt.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen im Sektor "Gesundheitspflege" hat die Aktie von Eli Lilly & im letzten Jahr eine Rendite von 72,1 Prozent erzielt, was 76,2 Prozent über dem Durchschnitt liegt. In der Branche "Arzneimittel" beträgt die mittlere jährliche Rendite -8,17 Prozent, wobei Eli Lilly & aktuell 80,27 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In Bezug auf die Dividende weist Eli Lilly & derzeit eine Dividendenrendite von 0,84 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 2,52 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass die Eli Lilly &-Aktie sowohl anhand des 50- als auch des 200-Tages-Durchschnitts mit einem "Gut"-Rating versehen wird. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 555,12 USD, was deutlich über dem letzten Schlusskurs von 771,92 USD liegt. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 653,55 USD, ebenfalls über dem letzten Schlusskurs. Insgesamt wird Eli Lilly & somit auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.