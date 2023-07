Eli Lilly and Aktie im Aufwärtstrend: Erwartete Quartalszahlen treiben Kurs an

Der Aktienkurs befindet sich in einem Aufwärtstrend und hat in den letzten Monaten eine positive Entwicklung gezeigt. Der gleitende Durchschnitt von 50 Tagen zeigt keine Anzeichen für einen Widerstand.

Fazit:

Die Quartalszahlen von Eli Lilly and, die in 117 Tagen veröffentlicht werden, werden mit Spannung erwartet. Die Analysten prognostizieren einen Anstieg sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn im Vergleich zum Vorjahr. Aktionäre haben bereits positiv auf die Schätzungen der Quartalszahlen reagiert, was zu einem Anstieg des Aktienkurses geführt hat. Auf Jahressicht wird ebenfalls ein Wachstum sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn erwartet. Die Charttechnik zeigt einen starken Aufwärtstrend bei der Eli Lilly and Aktie.

Bitte beachten Sie: Dieser Artikel dient ausschließlich zur Information und stellt keine...