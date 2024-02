Eli Lilly and Aktie: Anleger dürfen gespannt sein!

Die Aktie von Eli Lilly wird laut Analysten derzeit als unterbewertet betrachtet. Das wahre Kursziel wird auf -8,70% vom aktuellen Kursniveau geschätzt.

Aktuelle Kursentwicklung

Am 02.02.2024 verzeichnete Eli Lilly eine Kurssteigerung von +2,40%. Das aktuelle Kursziel des Unternehmens liegt bei 556,01 EUR, während das Guru-Rating unverändert bei 4,18 bleibt.

Positive Marktstimmung

Die jüngste Kursentwicklung von +2,40% an einem Handelstag und +3,42% in den letzten fünf Handelstagen zeigt eine positive Marktstimmung. Die Analysten in den Bankhäusern scheinen diese Entwicklung nicht erwartet zu haben, aber die allgemeine Stimmung ist eindeutig optimistisch.

Analystenmeinungen

Aktuell wird das mittelfristige Kursziel von Eli Lilly von Bankanalysten im Durchschnitt auf 556,01 EUR geschätzt, was ein Potenzial von -8,70% für Investoren bedeuten würde. Obwohl einige Analysten die positive Kursentwicklung unterstützen, gibt es auch Meinungsverschiedenheiten. Von insgesamt 28 Analysten bezeichnen 15 die Aktie als starken Kauf, 5 als Kauf, 6 halten sie neutral und 2 empfehlen den Verkauf.

Fazit

Trotz der unterschiedlichen Meinungen der Analysten überwiegt die optimistische Haltung, da 71,43% der Analysten die Aktie zumindest als kaufenswert betrachten. Dies wird durch das positive Guru-Rating unterstrichen, das zuvor als “Guru-Rating ALT” eingestuft wurde.

Kaufen, halten oder verkaufen - Ihre Eli Lilly and-Analyse von 03.02. liefert die Antwort:

Wie wird sich Eli Lilly and jetzt weiter entwickeln? Ist ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Eli Lilly and Aktie

Eli Lilly and: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...