Eli Lilly and Aktie: Anleger dürfen gespannt sein!

Die Aktie von Eli Lilly and wird derzeit von Analysten als unterbewertet angesehen. Das wahre Kursziel liegt um -3,98% unter dem aktuellen Kurs.

Kursentwicklung

Am 19.01.2024 verzeichnete Eli Lilly and einen Kursanstieg um +0,84%. Das Kursziel des Unternehmens wird auf 553,78 EUR festgelegt.

Guru-Rating

Das Guru-Rating von Eli Lilly and liegt nun bei 4,14, nachdem es zuvor ebenfalls bei 4,14 gelegen hatte.

Analystenmeinungen

Die Kursentwicklung zeigt, dass die Aktie trotz des gestrigen Anstiegs über die letzten fünf Handelstage und eine vollständige Handelswoche hinweg um -2,23% gefallen ist. Dies deutet auf eine derzeit pessimistische Marktstimmung hin.

Die durchschnittliche Meinung der Bankanalysten legt das mittelfristige Kursziel bei 553,78 EUR. Dies bedeutet, dass die Aktie derzeit ein Kursrisiko von -3,98% für Investoren birgt. Allerdings sind nicht alle Analysten dieser Ansicht, da 15 Analysten die Aktie als starken Kauf empfehlen, während 5 Analysten sie als Kauf einstufen. 7 Experten bewerten die Aktie als “halten”, während 2 Analysten der Meinung sind, dass die Aktie verkauft werden sollte. Insgesamt sind also 68,97% der Analysten noch optimistisch hinsichtlich der Aktie.

Schlussfolgerung

Zusätzlich zu den Analystenmeinungen deutet das positive Guru-Rating darauf hin, dass die Aktie von Eli Lilly and weiterhin positiv bewertet wird, obwohl es zuvor auf “Guru-Rating ALT” gelegen hatte.

Die gesammelten Informationen zeigen, dass Eli Lilly and nach Ansicht der Analysten unterbewertet ist und Potenzial für zukünftiges Wachstum bietet. Anleger sollten jedoch die verschiedenen Meinungen und Einschätzungen der Analysten berücksichtigen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen.

Kaufen, halten oder verkaufen - Ihre Eli Lilly and-Analyse von 22.01. liefert die Antwort:

Wie wird sich Eli Lilly and jetzt weiter entwickeln? Ist ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Eli Lilly and Aktie

Eli Lilly and: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...