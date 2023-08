Eli Lilly: Quartalszahlen-Prognose verspricht starkes Umsatz- und Gewinnwachstum

In nur 74 Tagen ist es soweit: Das US-amerikanische Pharmaunternehmen Eli Lilly and, mit Sitz in Indianapolis, wird seine Quartalsbilanz für das 3. Quartal präsentieren. Spannend für Aktionäre und Analysten gleichermaßen ist die Frage nach den zu erwartenden Umsatz- und Gewinnzahlen. Wie hat sich die Eli Lilly and-Aktie im Vergleich zum Vorjahr entwickelt?

Mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von beeindruckenden 476,22 Mrd. EUR werden Investoren gespannt auf die neuen Quartalszahlen warten. Experten prognostizieren derzeit ein starkes Umsatzwachstum im Vergleich zum Vorquartal. Während Eli Lilly and im 3. Quartal 2022 einen Umsatz von 6,38 Mrd. EUR verzeichnete, wird nun mit einem deutlichen Anstieg um +28,30 Prozent auf 8,18 Mrd. EUR gerechnet.

Auch der Gewinn soll demnach steigen und voraussichtlich um +49,50 Prozent...