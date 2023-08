Eli Lilly Quartalszahlen: Anleger erwarten starkes Umsatzplus und steigende Gewinnzahlen

In nur 66 Tagen wird das amerikanische Unternehmen Eli Lilly and seine Quartalszahlen für das 3. Quartal bekannt geben. Aktionäre sind gespannt auf die Umsatz- und Gewinnzahlen sowie die Entwicklung der Eli Lilly and Aktie im Vergleich zum Vorjahr.

Mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von 481,51 Mrd. EUR ist die Eli Lilly and Aktie in den Fokus der Anleger gerückt. Die Analysten prognostizieren ein starkes Umsatzplus im Vergleich zum Vorquartal. Im 3. Quartal 2022 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 6,43 Mrd. EUR, nun wird ein Sprung um +28,30 Prozent auf 8,25 Mrd. EUR erwartet. Auch der Gewinn soll um +49,50 Prozent auf 2,01 Mrd. EUR steigen.

Auf Jahressicht sind die Prognosen ebenfalls positiv: Der Umsatz soll um +17,90 Prozent steigen und der Gewinn um +24,10 Prozent auf 8,49 Mrd. EUR anwachsen – im Vergleich zu...