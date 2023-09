Eli Lilly: Quartalsbilanz erwartet, starke Umsatz- und Gewinnsteigerung prognostiziert

In knapp sieben Wochen wird das Unternehmen Eli Lilly and, mit Sitz in Indianapolis, seine Quartalsbilanz für das dritte Quartal präsentieren. Die Aktionäre sind gespannt auf die erwarteten Umsatz- und Gewinnzahlen sowie die Entwicklung der Eli Lilly and Aktie im Vergleich zum Vorjahr.

Die Marktkapitalisierung des Unternehmens liegt derzeit bei 519,09 Mrd. EUR. Die Experten rechnen damit, dass es im Vergleich zum Vorquartal einen starken Umsatzzuwachs geben wird. Im dritten Quartal 2022 betrug der Umsatz von Eli Lilly and noch 6,47 Mrd. EUR und für das aktuelle Quartal prognostiziert man einen Anstieg um +27,30 Prozent auf 8,24 Mrd. EUR. Auch der Gewinn soll um +47,50 Prozent auf 2,00 Mrd. EUR steigen.

Auf das gesamte Jahr betrachtet sind die Analysten optimistisch und erwarten eine Umsatzsteigerung von +17,30 Prozent sowie...