Eli Lilly Quartalsbilanz: Umsatzsteigerung erwartet, Aktien im Aufwärtstrend

Am 83. Tag wird Eli Lilly and Company, mit Sitz in Indianapolis, Vereinigte Staaten, seine Quartalsbilanz für das dritte Quartal vorlegen. Aktionäre und Analysten sind gespannt auf die Umsatz- und Gewinnzahlen sowie die Entwicklung der Eli Lilly and-Aktie im Vergleich zum Vorjahr.

Mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von 391,13 Mrd. EUR ist die Eli Lilly and-Aktie ein wichtiger Player an den Märkten. In 83 Tagen werden die neuen Quartalszahlen erwartet. Aktuell rechnen Analysten damit, dass der Umsatz gegenüber dem Vorquartal um 15,40% auf 7,27 Mrd. EUR steigen wird. Auch der Gewinn soll voraussichtlich um 17,70% auf 1,55 Mrd. EUR zulegen.

Auf Jahressicht prognostizieren Analysten einen Anstieg des Umsatzes um 10,20%. Der Gewinn soll ebenfalls positiv bleiben und sich voraussichtlich um 9,70% auf 6,53 Mrd. EUR...