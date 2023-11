Eli Lilly Quartalsbilanz Prognose: Umsatzwachstum von +119,45% erwartet

Das Pharmaunternehmen Eli Lilly and mit Sitz in Indianapolis, USA, wird in 85 Tagen seine Quartalsbilanz für das 4. Quartal vorlegen. Aktionäre und Analysten sind gespannt auf die Umsatz- und Gewinnzahlen sowie die Entwicklung der Eli Lilly and Aktie im Vergleich zum Vorjahr.

Aktuell wird die Marktkapitalisierung des Unternehmens auf 483,66 Mrd. EUR geschätzt. Die neuen Quartalszahlen werden mit großer Erwartung erwartet. Analysten prognostizieren ein deutliches Umsatzwachstum verglichen mit dem Vorquartal. Im vierten Quartal 2022 belief sich der Umsatz von Eli Lilly and noch auf 6,83 Mrd. EUR, während jetzt ein Anstieg um +119,45% auf 15,00 Mrd. EUR erwartet wird. Auch der Gewinn soll sich voraussichtlich um +158,98% steigern und bei 4,70 Mrd. EUR liegen.

Die Kursentwicklung der Eli Lilly and Aktie in den letzten 30 Tagen zeigt einen Rückgang von -1,89%. Aktionäre reagieren jedoch unterschiedlich auf diese Schätzungen der Quartalszahlen.

Für das gesamte Jahr sind Analysten größtenteils optimistisch gestimmt: Sie erwarten einen Umsatzanstieg von +119,45% und einen Gewinnanstieg von +158,98%, wodurch ein Gewinn von insgesamt etwa 14,83 Mrd. EUR erzielt werden würde – im Vergleich zu den erreichten 5,73 Mrd. EUR im Vorjahr. Der Gewinn pro Aktie wird voraussichtlich bei 7,45 EUR liegen.

Analysten prognostizieren für die nächsten 12 Monate einen Aktienkurs von 532,73 EUR. Dies würde eine Verlust von -4,76% bedeuten, basierend auf dem aktuellen Kurs. Investoren, die jetzt einsteigen wollen, sollten laut Expertenprognosen mit einem potentiellen Verlust von -4,76% innerhalb der kommenden 12 Monate rechnen.

Aus charttechnischer Sicht ist kurzfristig eine Unterstützung für den Eli Lilly and Kurs zu erwarten.

Bitte beachtet: Diese Informationen dienen ausschließlich zur Informationsquelle und stellen keine Anlageempfehlung dar. Jegliche Anlageentscheidungen sollten auf eigene Recherche und Beratung basieren und mit den individuellen Risikopräferenzen abgestimmt werden.

