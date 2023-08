Eli Lilly Aktienprognose: Quartalsbericht Erwartet, Steigende Umsatz- und Gewinnzahlen Voraus

In knapp drei Monaten wird das Unternehmen Eli Lilly and aus Indianapolis, USA, seinen Quartalsbericht für das dritte Quartal vorlegen. Aktionäre sind gespannt auf die Umsatz- und Gewinnzahlen. Wie entwickelt sich die Eli Lilly and Aktie im Vergleich zum Vorjahr?

In nur 76 Tagen wird der Pharmakonzern Eli Lilly and seine Quartalsbilanz für das dritte Quartal präsentieren. Mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von 468,27 Mrd. EUR erwartet Anleger und Analysten ein spannendes Ergebnis. Laut Datenanalyse rechnen Experten mit einem Umsatzplus im Vergleich zum Vorquartal von beeindruckenden 26,10%. Der Umsatz soll von 6,36 Mrd. EUR auf 8,03 Mrd. EUR ansteigen. Auch der Gewinn soll voraussichtlich um 46,50% auf 1,95 Mrd. EUR steigen.

Was bedeutet das für Aktionäre und wie entwickelt sich die Eli Lilly and Aktie im...